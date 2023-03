Pienone a Napoli: introvabili Hotel e B&B per la probabile data scudetto

Napoli, la città si prepara a festeggiare lo scudetto

Da giorni, infatti, sono introvabili Hotel o B&B per pernottare nel weekend tra il 28 e il 30 aprile, complice anche il ponte lungo col 1 maggio che capita di lunedì. In molti casi si tratta di turisti ma in altri di tifosi che, magari, non vivendo a Napoli, vorranno vivere l'atmosfera dello scudetto in prima fila. Le ricerche proseguono ma sui siti dedicati è sempre più difficile trovare camere a meno che non ci sia l'intenzione di spendere cifre altissime. Effetto scudetto.