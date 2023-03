"Napoli, Kvaratskhelia era del Siviglia ma Monchi rifiutò. Andrà in Premier"

NAPOLI - Kvaratskhelia poteva essere del Siviglia e giocare in Liga invece di regalare lo scudetto (manca ormai poco) al Napoli. È il retroscena svelato dall'intermediario spagnolo Pablo Ceijas, che ha raccontato come sarebbe potuta andare qualche anno fa prima dell'intuizione di Giuntoli e del rifiuto di Monchi, ds del club andaluso.

Retroscena Monchi-Kvara

"Si parlava di Valencia, Levante e Siviglia, circa 6 milioni di euro. Il Siviglia era il club a cui era più vicino ma Monchi lo rifiutò. Quella di Kvara era una posizione in cui il Siviglia era coperto e non hanno visto quello che il giocatore avrebbe potuto diventare", ha dichiarato Ceijas, come si legge su Mundo Deportivo.

"Vale 100 milioni, andrà in Premier League"

"Ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare benissimo per il Real Madrid o il Barcellona, ma penso che finirà per giocare in Premier, che è quella che può pagare quei soldi", ha concluso.