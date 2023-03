Napoli, Elmas a sorpresa: "Tifavo per la Roma, Totti era un fenomeno"

Elmas, l'arrivo al Napoli e l'elogio a Spalletti e compagni

La Roma è stata la "sua prima squadra" e poi è arrivato il Napoli. Elmas elogia Spalletti: "Lui è il nostro Alessandro Magno, il nostro comandante. Ha creato un gruppo buono, ci ha fatto giocare più di squadra, come crescere più velocemente. Ci divertiamo". Il centrocampista macedone elogia il gruppo: "Chi mi ha sorpreso di più? Kim, è un grande uomo col carattere giusto, è impressionante. Ma lo sono tutti, come Lobotka, Kvaratskhelia, ce ne sono tanti. Anguissa, Di Lorenzo, Mario Rui. Se inizio non finisco più".