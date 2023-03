Spalletti: "De Laurentiis aveva un solo dubbio su Kvaratskhelia"

Napoli, il retroscena di Spalletti sul talento georgiano

Spalletti, invece, non ha mai avuto dubbi su Kvara per due motivi: "Oggi i confini calcistici sono più sottili, è più facile riuscire ad entrare subito in un programma e in un modo di valutare differente a quello di prima. Io comunque ho lavorato cinque anni in Russia e qualche domanda a qualche amico l'avevo fatta". Queste le parole dell'allenatore del Napoli. Un anno dopo, o quasi, l'intuizione di Giuntoli è stata assolutamente vincente. Così come le rassicurazioni del tecnico al presidente De Laurentiis.