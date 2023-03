Napoli sold out: boom di prenotazioni in città per lo Scudetto

NAPOLI - Ci vorrebbero gli occhiali da sole per proteggere gli «occhi azzurri» di cui parla Spalletti quando si cammina per la città in questa primavera di fiori e striscioni. C’è una Napoli in apnea, ma sono rimasti in pochi, li chiamano scaramantici, e ce n’è un’altra che ha già messo la testa fuori dai tormenti e dalle delusioni e da questa stagione ha ricavato solo cose belle e vuole esprimerle a parole e a colori: l’azzurro ma anche il verde, il bianco, il rosso, il tricolore dello scudetto, il dorato dei capelli di Osimhen, il nero della sua maschera, un arcolbaleno di citazioni. C’è Massimo Troisi ovunque perché «Ricomincio da tre» e «Scusate il ritardo» sembrano essere pellicole che appartengono a questi giorni. Il terzo scudetto, quando accadrà, verrà ricordato come quello della lunga rincorsa. E della caccia ad una stanza in pieno centro sperando di indovinare il weekend giusto.

Con calma Senza fretta la città si sta preparando e ogni angolo ha una sua fisionomia. Il centro storico è una bomboniera, ai Quartieri Spagnoli tra sagome dei giocatori e scale tricolore c’è da perdersi, ma anche salendo, ad Arenella, al Vomero, ovviamente a Fuorigrotta, ci sono indizi di gioia, una spruzzata d’azzurro felicità per quando sarà tempo di brindare. Festoni, palloncini, monumenti dipinti (senza deturpare il patrimonio storico, ricordano dal Comune), bandiere, sciarpe, magliette appese, mascherine di Osi, pizze a forma di scudetto, lenzuola stese dei giocatori. La gente non parla d’altro e i turisti, che da sempre affollano Napoli, quest’anno saranno in ottima compagnia.

Pienone A loro si uniranno anche i napoletani - quelli che Troisi non chiamerebbe mai "emigranti" - che, pur vivendo lontano, non vorranno perdersi la festa e avendo dimora altrove hanno scelto hotel o B&B per accomodarsi in prima fila. È questa l’ultima tendenza svelata da Federalberghi assieme a un dato che sa di indizio: per il weekend di Napoli-Fiorentina, il 7 maggio, c’è già boom di prenotazioni, l'85% delle strutture ricettive sono piene, restano poche stanze a prezzi altissimi (+15% rispetto di prenotazioni ad un anno fa). Camere introvabili anche nell’ultimo weekend di aprile per il derby con la Salernitana (non si sa mai...). Il centro storico, da Garibaldi a Municipio, fino a Piazza del Plebiscito e dintorni, è off-limits da metà aprile in poi, ma la curiosità è che stanno aumentando anche le prenotazioni per la periferia. Ovunque pur di essere a Napoli.

