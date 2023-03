Napoli, da Salerno la minaccia ultras: "Non festeggiate nella nostra città"

Una rivalità che va avanti da decenni e che non accenna a sanarsi. Dagli ultras della Salernitana arrivano le minacce contro i tifosi napoletani in città per quanto riguardano gli eventuali festeggiamenti per lo scudetto. Infatti a Salerno da sempre c'è una frangia compatta del tifo azzurro. Un fatto non visto di buon occhio dal tifo organizzato granata che ha fatto un comunicato sulla questione.