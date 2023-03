Osimhen: "Posso diventare l'erede di Drogba in un solo modo"

Napoli, Osimhen: "Ecco il mio obiettivo"

Il centravanti azzurro e capocannoniere della Serie A è stato autore fin qui di una stagione da sogno, tanto da meritarsi di essere accostato ad un fuoriclasse come Drogba: "Spero davvero tanto di poter essere importante per la Nigeria come lo è stato lui per la Costa d'Avorio. So che devo ancora crescere, ho tanto da dare alla mia nazionale. Per pensare di diventare come Drogba dovrò vincere con la Nigeria. Abbiamo una grande squadra e dobbiamo credere di potercela fare".