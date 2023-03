"Napoli, la rivelazione: Kim ha attirato le attenzioni di un top club"

"Al Paris Saint Germain piace Kim"

Come riportato dall'Equipe, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain su Kim. Si legge, infatti, che “garantisce la sicurezza di una delle squadre più vorticose del continente in questa stagione" per poi evidenziare che "il Napoli ha visto esplodere negli ultimi mesi il valore del suo difensore sudcoreano (47 presenze, 3 gol) e, se rimarrà fedele alla sua reputazione, il suo presidente Aurelio De Laurentiis sarà sicuramente difficile da convincere quest’estate. A suo agio palla al piede, estremamente forte atleticamente e in grado di gestire gli squilibri, il (probabile) futuro campione italiano presenta un profilo completo che attrae qualsiasi grande squadra in cerca di rinforzo in questa posizione”. Sempre secondo quanto riportato dal media francese, la priorità del Paris Saint Germain sarebbe Skriniar, ma i recenti problemi fisici del difensore starebbero spingendo il club a virare su altri obiettivi.