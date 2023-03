Napoli, Spalletti fa la conta verso il Milan

Ricollegarsi

Se ne sono andati in sedici, hanno lasciato Spalletti quasi da solo, con Raspadori e Demme alle prese con problemi fisici che potrebbero risolversi oppure no, con Bereszynski che si è fermato al primo scatto con la sua Polonia e difficilmente recupererà: la lista degli assenti è lunga ma anche l’attesa. Anguissa, per dirne uno, giocherà Namibia-Camerun domani, partirà mercoledì e arriverà a Castel Volturno giovedì, con quel carico di fatica e il jet lag che non risparmia nessuno. E’ già successo in passato ma è il calcio 3.0 che sottopone a questi tour de force, dai quali Anguissa sa come uscire, visto il rendimento. Le condizioni complicate le vivrà anche Lozano, per lui Messico-Giamaica in cartellone, più o meno può darsi appuntamento con Anguissa o semmai anticiparlo di poche ore. Domani c’è tanto in Europa, c’è un Georgia-Norvegia che riguarderà sia Kvara che Ostigard, e c’è anche Corea del Sud-Uruguay, quindi Kim contro Olivera, e Simeone dovrà concentrarsi su Argentina-Curacao: per loro sarà difficile mettersi a disposizione del Napoli prima di giovedì, avranno a quel punto tre sedute che secondo i dettami moderni del football bastano e avanzano, però qualche scoria la lasciano anche se sei superman.

Ballottaggi

Elmas viene dato in arrivo, lui chiude in serata, e il volo è agevole, riprenderà praticamente con gli altri, o poco dopo, e comincerà a ripresentare la propria candidatura. La formazione è nascosta là dentro, in quel micro-spazio che Spalletti avrà a disposizione per capire come sta ognuno dei suoi eroi, per verificare se sia rimasto acido lattico, se ci sia pesantezza nella testa e nelle gambe: nel gioco delle coppie (in basso a sinistra; a centrocampo; in attacco a destra), chi sta meglio degli altri è ovviamente Mario Rui: è rimasto a Napoli, si è potuto allenare e anche riposare, e in una gara di palleggio, sa già cosa fare. Un “professore” non deve chiedere altro.