Napoli, l'ultima tendenza: boom giocate lotto coi numeri di Osimhen e Kvaratskhelia

I numeri per vincere. Non solo lo scudetto ma anche ingenti somme di denaro. Tentano la fortuna i tifosi del Napoli nell'anno dello scudetto ormai certo. In attesa dell'aritmetica, mentre ci si prepara per la festa con diversi appelli e una richiesta al presidente De Laurentiis per tutelare e difendere la città, emerge una nuova tendenza decisamente curiosa: nelle ricevitorie, infatti, è boom di giocate sui protagonisti della stagione sulla ruota di Napoli. Si giocano i numeri delle maglie dei giocatori. In cima, ovviamente, Osimhen col 9 e Kvaratskhelia col 77.