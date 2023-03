Napoli-Milan, i biglietti sono introvabili: tutti gli aggiornamenti

NAPOLI - I biglietti del Napoli, delle partite del Maradona, sono diventati una chimera . Un miraggio, un sogno, una missione impossibile: introvabili in campionato e in Champions . I diecimila abbonati della Serie A sono tutelati in coppa quantomeno in casa, ma per il resto è una lotteria; una maratona; una folle corsa con scatti e sprint degni di Carl Lewis. Con la speranza di non trovare Bolt sulla propria strada: è la dura legge delle vendite online. Fortuna, abilità, rapidità. Una procedura aperta a tutti che ha messo in ginocchio anche gli oltre cento punti vendita soprattutto per quel che riguarda le curve dello stadio del Diego: il tempo di processare cinque o sei biglietti e poi il sistema si ferma e la fila diventa inutile. Sold-out . Il simbolo di questa caccia grossa ai gala della squadra più in voga del momento in Italia e probabilmente anche in Europa? Finanche i giocatori azzurri, esaurita la classica scorta degli omaggi e l'ulteriore quota a pagamento loro riservata, trovano difficoltà a fronte di richieste ormai eccessive.

In campionato

E allora, le partite più ambite e trendy: quelle del Napoli, da un po' di tempo a questa parte. Fioccano sugli hotel le prenotazioni dei turisti per la fase finale del campionato e per quella che ormai è una festa-scudetto annunciata e agognata, ma l'idea di trascorrere al Maradona quantomeno l'ultima della stagione con la Samp è diventata una sorta di impresa. Un progetto destinato a sfumare per quasi tutti: cittadini napoletani, d'Italia e d'Europa. Di Georgia (per Kvara), Corea (per Kim), Messico (per Lozano) e così via: numerose sono le richieste, ma le risposte tendono sistematicamente ad affievolire o a spegnere del tutto gli entusiasmi. La storia è la seguente: la prevendita parte e in poco meno di un giorno i biglietti spariscono. Letteralmente polverizzati: impossibile garantire a chiunque la presenza allo stadio. Democraticamente impossibile.

Corsa Champions

In Champions, per la prima dei quarti con il Milan a San Siro, sarà anche peggio: 3.700 biglietti a disposizione degli ospiti, per il settore destinato ai tifosi del Napoli, a fronte di migliaia e migliaia di richieste. Anche per i diecimila abbonati, tutti garantiti dal diritto di prelazione, sarà bagarre: la storia della staffetta di cui sopra. Ovvero: chi sarà più veloce andrà a Milano. Con tanto di allarme biglietti falsi: occhi aperti.