Biglietti Napoli-Milan di Champions: parte prevendita, svelati i prezzi

Ha una risposta la domanda dei tanti tifosi del Napoli: quando saranno messi in vendita i biglietti per la sfida di Champions League contro il Milan valida come ritorno dei quarti di finale? Il club di De Laurentiis ha comunicato sul proprio sito ufficiale che partirà oggi alle 12 la prelazione per gli abbonati che sarà valida per 48 ore fino dunque alle 12 di giovedì. Poi al via la vendita libera. Ma anche per i non abbonati la condizione necessaria per l'acquisto dei tagliandi sarà la Fidelity Card.