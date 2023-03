Napoli-Milan, sarà record d'incassi? Il paragone prezzi biglietti col Real Madrid

Napoli-Milan di Champions League è già "cominciata" con l'annuncio della prelaziona dei biglietti per gli abbonati a partire dalle ore 12 . Solo da giovedì sarà possibile acquistare i tagliandi per tutti gli altri. La classica vendita libera a prezzi leggermente più alti. Molto probabilmente, la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale farà registrare il record storico d'incassi per il club di De Laurentiis. Il primato è legato alla sfida di ritorno degli ottavi col Real Madrid nel 2017: 56.695 spettatori per un incasso pari a 4.484.302 euro.

Napoli-Milan di Champions: il confronto con il Real Madrid

Sei anni dopo i prezzi sono cambiati in linea col periodo storico. Nel 2017 le Curve per il Real Madrid costavano ad esempio 50 euro, i Distinti 100, la Tribuna Posillipo 190. Col Milan, invece, le Curve per gli abbonati costano 72, i Distinti 104, la Tribuna Posillipo 272. Aumenti evidenti ai quali aggiungere il sovrapprezzo per i non abbonati. Per questo, con ogni probabilità, il 18 marzo sarà record d'incassi per una gara storica.