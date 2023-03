Quando Minà celebrò Stefano Ceci accanto a Maradona: parole da brividi

Ci sono stati diversi incontri professionali e non tra Gianni Minà e Diego Armando Maradona. Il campione argentino nutriva una profonda stima, una vera amicizia, per il giornalista appena scomparso. Famoso, ad esempio, l'incontro qualche anno fa durante con un evento aperto alla stampa con la presenza anche di Stefano Ceci, grande amico di Maradona. Gianni Minà lo presentò così: "Voglio parlarvi di un amico che è forse più un fratello per Diego e lo aiuta da anni, una persona di quelle che stanno dietro e non passa mai avanti, colui che sa come accompagnarlo. Il problema dei personaggi che hanno fatto leggenda come Diego è proprio questo, chi ti accompagna".