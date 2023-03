"A questo punto vengo anche io!", un calciatore del Napoli si propone all'Italia di Mancini

Juan Jesus si candida per la Nazionale Italiana. Lo fa sui social, ironizzando, ma forse le sue sono parole tutt'altro che ironiche. Il centrale del Napoli, molto attivo su Instagram, ha commentato la notizia di Mancini pronto a convocare altri oriundi dopo Retegui, e ha scritto: "A questo punto vengo anch’io, visto che prendo la cittadinanza per tempo vissuto in Italia. “Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta…” con tanto di citazione dell'inno. Come a dire: lo conosco e lo saprei cantare.