Napoli, Bereszynski infortunato: la sua risposta sui tempi di recupero

Bereszynski: "La mia una corsa contro il tempo per la prossima gara di campionato..."

Bereszynski ha spiegato il suo recente infortunio in Nazionale durante un'intervista a TVP Sport: "Penso che ci sarà bisogno di un po' di tempo. Lo sapevo dall'inizio quando mi è stata data la diagnosi che non avrei giocato. La mia comunque è una corsa contro il tempo per tornare nuovamente a disposizione. Non so proprio se riuscirò già ad esserci per la prossima gara di campionato contro il Milan. Tutto dipenderà dai test che farò in questi giorni".