Dalla Corea: Kim nervoso per le domande, ecco la risposta sul Napoli

La Corea del Sud di Kim Min-jae ha perso in amichevole contro l'Uruguay. Il difensore di Spalletti sta tornando a Napoli con l'umore tutt'altro che alle stelle. Lo conferma una risposta ad un cronista che ha provato ad intercettarlo: "Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”.