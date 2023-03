Napoli, due calciatori rischiano di saltare il MIlan per infortunio

Rientrano altri Nazionali a Castel Volturno per unirsi al gruppo e preparare la sfida di domenica al Milan. Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina al Konami Training Center. Dopo l'arrivo degli italiani Meret, Di Lorenzo e Politano e dello slovacco Lobotka, gli ultimi due ad aver raggiunto i compagni sono stati Lozano e Zielinski oltre all'infortunato Bereszynski. A proposito del terzino ex Sampdoria, la sua presenza per domenica è a rischio.

Napoli, le ultime sugli infortunati

Il laterale, infatti, ha svolto lavoro personalizzato in campo e già in un'intervista aveva anticipato il possibile forfait per domenica. Ma col Milan potrebbe mancare anche Demme che resta in bilico. Il tedesco, come Bereszynski, ha svolto personalizzato in campo. Ormai pienamente recuperato Raspadori. L'attaccante, che ha saltato le ultime sette partite col Napoli, ha svolto quasi per intero l'allenamento in gruppo e domenica dovrebbe tornare tra i convocati dopo un mese e mezzo dall'ultima volta.