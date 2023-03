Marisa Laurito senza freni: promessa a luci rosse per lo scudetto del Napoli

A Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 Maria Laurito ha fatto una promessa importante al suo Napoli. "Cosa sono disposta a fare per la vittoria dello scudetto? Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Farò così: mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere", ha detto l'attrice che ha poi svelato la verità sui presunti flirt con due celebri artisti, Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo...