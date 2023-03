Napoli, spunta il sosia di Maradona: tutti hanno notato il dettaglio

Impossibile non notarlo. Ha una parrucca coi capelli ricci, la maglia col numero dieci del Napoli e anche i calzoncini alzati, dettaglio inconfondibile: è il sosia di Diego Armando Maradona che passeggia per la città e ferma i turisti. Le persone incuriosite palleggiano con lui perché con sé ha un pallone giallo con cui si intrattiene e si diverte. I tifosi lo hanno notato in Via Toledo, a pochi passi dalla fermata della metro. "Ma è il sosia di Maradona!" urla un bambino al papà.