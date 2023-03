L'annuncio del Napoli sui biglietti per il Milan sorprende i tifosi

I tifosi del Napoli aspettano l'apertura della vendita per i biglietti di Curve e Distinti dell'anello superiore per la gara col Milan, ritorno dei quarti Champions, in programma al Maradona il 18 aprile alle ore 21. Invece la società questa mattina ha sorpreso tutti annunciando la prevendita per altre disponibilità di biglietto degli stessi settori ma dell'anello inferiore dello stadio. Prevendita partita dalle 10 con migliaia di tifosi che si sono collegati per acquistare il biglietto.

Napoli-Milan, maratona biglietti: tutte le tappe

Una lunga rincorsa per Napoli-Milan partita da martedì con la prelazione per gli abbonati, quindi giovedì la corsa al tagliando per la vendita libera - in coda tantissime persone dalla mattina con attese anche di cinque ore - e, ancora, resiste, l'attesa per l'apertura della vendita per Curve e Distinti superiori, i settori più ambiti dai tifosi. Ma al momento la società non ha ancora dato indicazioni in tal senso.