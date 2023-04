Osimhen, la frase detta a un tifoso sul suo infortunio

C'è ancora preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, tornato dagli impegni con la Nigeria accusando un fastidio all’adduttore sinistro. Dopo gli esami è stata evidenziata una lesione distrattiva, con le condizioni che dovranno essere valutate nuovamente la prossima settimana. L'infortunio del bomber arriva nel momento peggiore, con il triplo confronto contro il Milan alle porte. Osimhen salterà sicuramente la sfida di domenica in campionato, ma forse c'è speranza per la sfida ai quarti di finale in Champions League.