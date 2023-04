Napoli, allenamento in vista del Milan: le ultime su Osimhen

Si avvicina la sfida di Serie A tra Napoli e Milan, in programma domenica 2 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona. Il match sarà il primo dei tre che si giocheranno nel mese di aprile, visto il doppio incontro previsto per i quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, però, per la gara di campionato dovranno rinunciare a Victor Osimhen, vittima di un infortunio all'adduttore. In occasione dell'allenamento di sabato sono arrivati aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante nigeriano.