Napoli, non solo Osimhen: infortunio per un altro titolare, salta il Milan

Altra assenza a sorpresa per il Napoli. Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League, non figura neppure Mathias Olivera. L'ex terzino del Getafe non sarà della gara per un episodio di lombalgia. Il terzino era in ballottaggio con Mario Rui per una maglia da titolare a sinistra ma non sarà della partita. Assente anche Bereszynski mentre tornano a disposizione di Spalletti sia Demme che Raspadori.