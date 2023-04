Napoli-Milan, la moviola: il tocco di Kjaer non è da rigore

Arbitro: Rapuano 6

Bene ma non benissimo Rapuano, anche se alla fine la partita è risultata estremamente facile, con il risultato deciso e poche discussioni. Però l’arbitro - anche agente di polizia municipale a Rimini, la città dove risiede - ha attraversato una decina di minuti in bambola, dal mancato fischio per la manata di Brahim Diaz a Mario Rui e la successiva ammonizione di Lobotka fino alla fine del recupero del primo tempo. Due episodi in area, il primo con qualche sospetto in più, condivisibili le scelte finali.