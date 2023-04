Napoli, infortunio Osimhen: le ultime da Castel Volturno

Victor Osimhen ha saltato la sfida di campionato contro il Milan ma spera di tornare per il 12 aprile quando al Meazza si disputerà l'andata dei quarti di finale di Champions League. Intanto questa mattina l'attaccante di Spalletti, come riferito dal club azzurro, ha svolto terapie. Il nigeriano ha rimediato in Nazionale l'infortunio che l'ha costretto a saltare il Milan e che lo terrà ai box anche per la partita di venerdì col Lecce.