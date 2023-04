Napoli-Milan, quante sanzioni: denunce, arresti e Daspo per droga e armi

Il comunicato ufficiale della Questura di Napoli è ampio. Tantissimo lavoro in occasione di Napoli-Milan, partita di campionato, che si è giocata allo stadio Maradona. Il giorno dopo il "bollettino" è ricco di arresti, denunce e anche Daspo per svariati motivi che è proprio la Questura ha svelare. Per cominciare, gli agenti del Commissariato San Paolo "hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente".