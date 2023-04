Il Sindaco di Napoli: "Tifo e Scudetto, va fatta una sola cosa"

Cosa è accaduro durante Napoli-Milan

La partita si giocava in campo ma anche sugli spalti con la protesta dei gruppi organizzati. Il Napoli ha perso in un clima surreale macchiato al minuto 80 anche da diversi cori contro il presidente De Laurentiis. Per questo il sindaco Manfredi è intervenuto a sostegno del buonsenso affinché si possa ritrovare quell'armonia necessaria per la festa scudetto.