Napoli, De Laurentiis in riunione per la festa Scudetto: i dettagli

Lo Scudetto del Napoli si avvicina, lo ha ricordato anche Spalletti parlando dei quindici punti che mancano, e per questo motivo anche il Comune si sta organizzando per le due feste: quella spontanea per l'aritmetica e quella 'ufficiale' a fine campionato. Per questo motivo è in corso nella sede della Prefettura di Napoli il tavolo tecnico con il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu e, ovviamente, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.