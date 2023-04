Napoli, c’è già la data della festa Scudetto

NAPOLI - Capodanno azzurro, però a giugno. Il piano per i festeggiamenti di uno scudetto non ancora conquistato aritmeticamente prosegue a dispetto della scaramanzia, come ha sottolineato anche ieri mattina De Laurentiis nel corso della riunione andata in scena in Prefettura. La data individuata è il 4 giugno, giorno dell'ultima di campionato, ma scalerà al 3 giugno nel caso in cui la partita dovesse essere anticipata: la festa sarà tra il Maradona, piazza del Plebiscito e altre piazze che ospiteranno i giocatori del Napoli. I principi cardine sono tre: la contemporaneità, con tanto di collegamenti diretti piazze-stadio attraverso maxischermi; la gratuità e il libero accesso nelle piazze, per volere del sindaco, fino a copertura degli spazi come previsto dalla legge. Stile Capodanno, appunto.