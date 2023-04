Diretta Spalletti, la conferenza del tecnico del Napoli LIVE

Luciano Spalletti si presenta davanti alle telecamere dopo la partita vinta dal Napoli 2-1 in casa del Lecce. Ecco le sue parole.

21:26

Spalletti sull'arbitro

"Ha fatto una buonissima partita, ha fischiato bene la fine quando era il momento e noi dovevamo accettarlo".

21:24

Spalletti su Di Lorenzo

"La fascia lo ha responsabilizzato, è bellissimo vedere al campo e dimostrare a tutti il giusto comportamento in campo e nello spogliatoio. Ha una grande continuità caratteriale, è una roba che fa fortunati gli allenatori. Parliamo di un giocatore dal carattere di ferro".

21:40

Spalletti e il rischio Osimhen

Luciano Spalletti svela un retroscena su Osimhen: "I medici hanno tirato la soluzione in maniera corretta perché rischiava di saltare il resto del campionato. Bisogna vedere con un po’ di pressione come andrà nei prossimi giorni".

21:22

La reazione dopo il Milan

"E' stata una partita delicata dal punto di vista mentale per il risultato e perché affronteremo il Milan in Champions. Molti pensano a quella cosa lì (lo scudetto, ndr) e queste sembrano partite di riempimento ma non è così. Serviva carattere, lo abbiamo avuto e quindi rifacciamo i complimenti ai calciatori".

21:20

Spalletti su Osimhen

Luciano Spalletti sul recupero dell'attaccante: "Lui vorrebbe giocare sempre, anche in macchina. Vorrebbe venire in campo con la macchina e giocare. Lui ha roba che avanza da tutte le parti, può diventare fortissimo. Senza di lui è dura, gli puoi randellare di tutto addosso, con lui diventa più facile pressare. Abbiamo fiducia di recuperarlo".

21:19

Spalletti su Simeone

Spalletti sull'infortunio di Simeone: "Simeone va valutato. Prima aveva dolore al ginocchio, poi pensava muscolare, poi ha sentito di nuovo dolore. Vediamo".

21:17

Spalletti: "Ritrovata sostanza"

"I giocatori sanno ritrovare i comportamenti delle partite che scorrono. Questo è un campo difficile, il Lecce si esalta nella qualità alta e ha fatto risultato contro le grandi. Non era facile vincere dopo quella sconfitta contro il Napoli, questo risultato ci dà tranquillità".

20:56

Lecce-Napoli, la squadra di Spalletti torna a vincere

Torna a vincere il Napoli che si avvicina ancora di più allo scudetto: 74 punti, il tricolore è sempre più vicino. Al Napoli mancano 4 successi nelle prossime 9 partite.

Stadio Via del Mare, Lecce