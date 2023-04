Quando il Napoli può vincere lo Scudetto: c'è una data

Il Napoli batte il Lecce col risultato di 2-1, sale a quota 74 punti e avvicina la conquista dello Scudetto. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del tricolore e dopo questo turno di campionato il titolo tanto atteso, distante 33 anni, è più avvicino. Si gioca con le prossime sfide e con la classifica per l'aritmetica aspettando anche le gare che completano il turno di campionato. Mancano, al momento, quattro partite per il trionfo.

Napoli, il calcolo Scudetto: quando può arrivare l'aritmetica

Gli azzurri, infatti, sono momentaneamente a +19 sulla Lazio (che domani affronterà la Juventus) e quindi, qualora la classifica dovesse restare così, dunque in caso di ko dei biancocelesti, conquisterebbero lo scudetto sabato 29 aprile, tra poco più di un mese, in occasione del derby al Maradona con la Salernitana, alla 32esima giornata, con altre sei gare a disposizione dopo (18 punti disponibili). Viceversa, qualora la Lazio battesse la Juve, il trionfo potrebbe slittare nel turno successivo il 3 maggio a Udine. E in caso di pari tra Lazio e Juve? I punti di distanza tra le due squadre sarebbero 18 e quindi bisognerebbe comunque aspettare la 33esima giornata per essere sicuri del trionfo.