Napoli, il gesto di Spalletti che fa impazzire i tifosi

Il bacio di Luciano

Tre punti celebrati in maniera speciale da alcuni sostenitori partenopei che hanno voluto festeggiare la squadra alla stazione dopo la vittoria in Salento. "Vinceremo il tricolor!" il coro intonato a squarciagola di fronte al finestrino di Spalletti, che non è rimasto indifferente a tutto questo affetto e ha reagito salutandoli e mandando loro un bacio. Una scenetta ripresa dai tifosi con gli smartphone e immortalata in un video divenuto presto virale sui social.