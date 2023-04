Cosa sta facendo Osimhen per esserci in Champions: ce la sta mettendo tutta!

NAPOLI - Con Giovanni Simeone alle prese con un problema alla coscia destra, Victor Osimhen sta facendo di tutto per recuperare dal suo infortunio muscolare all'adduttore sinistro. Il bomber nigeriano del Napoli è sceso in campo per allenarsi anche oggi, nel giorno di Pasqua, che mister Spalletti ha concesso di riposo a tutto il resto della squadra azzurra. E' stato lo stesso Osimhen a far capire di essere a lavoro pure oggi, con una storia di Instagram, in cui si vede la foto in soggettiva dei suoi piedi in campo a Castel Volturno. L'obiettivo dell'attaccante del Napoli è tornare a disposizione per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma a San Siro mercoledì prossimo.