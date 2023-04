"Mi ha ispirato, era un buono", parole da brividi di Zola per Maradona

Gianfranco Zola esalta Diego Armando Maradona. L'ex stella del Chelsea spende sempre parole d'elogio per l'argentino e lo ha fatto anche nella sua intervista al quotidiano spagnolo AS: "Diego era una brava persona, sensibile, fedele e umile verso i compagni. Mi ha ispirato". Zola è arrivato a Napoli giusto in tempo per vincere il secondo scudetto: "Una volta Maradona mi regalò la sua maglia contro il Pisa, un gesto nobile, cercavo certezze e lui mi ha dato coraggio e autostima". Zola ha aggiunto: "Lo amavi, Diego, non solo perché ti faceva vincere le partite, ma anche per la persona che era".