"Napoli, dopo otto anni non era facile", la rivelazione a sorpresa dell'ex

Koulibaly e la sua prima stagione al Chelsea

Koulibaly traccia anche un primo bilancio dei suoi mesi al Chelsea: "Non sono ancora al 100% ma credo di esserci vicino. Il Chelsea ha fatto un grande investimento su di me e da parte mia c'è grande voglia di ricambiare la fiducia. Voglio far parte di questo club per molti anni". I Blues hanno attraversato diverse difficoltà col conseguente cambio di allenatore: "Questo non è l'anno che il Chelsea si aspettava, ma a volte quando ci sono grandi cambiamenti, nuovi proprietari e metà della squadra è nuova, tutti devono adattarsi" ha concluso il senegalese.