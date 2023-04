"Osimhen? Il Manchester ne avrebbe bisogno!", la leggenda dello United ne è convinto

L'elogio a Osimhen e la tradizione del calcio italiano

L'attaccante del Napoli non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare un giorno in Premier League, anche se oggi è concentrato sul campo. Neville, intervenuto a Sky Sports UK prima di Liverpool-Arsenal, non nasconde la sua ammirazione per il nigeriano e per il calcio italiano che, parole sue, sta crescendo: "Vedremo le italiane cosa saranno in grado di fare. L'Italia è sempre stata ai massimi livelli, come non ricordare il grande Milan di Sacchi e Capello, vedremo cosa sapranno fare ai quarti" le sue parole.