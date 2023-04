De Laurentiis pessimista su Osimhen: ecco la frase detta ad alcuni tifosi

Il grande dubbio della vigilia di Milan-Napoli è la presenza in campo di Victor Osimhen. In attesa di novità, con quella di oggi che sarà giornata chiave con anche le parole di Spalletti in conferenza stampa oltre alla rifinitura, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto una confidenza ad alcuni tifosi da Ischia, parole quelle del numero uno del club azzurro riportate da Repubblica: "Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona".