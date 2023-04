Napoli, Raspadori in gruppo: le ultime su Osimhen e Simeone

Il Napoli si è allenato questa mattina alla vigilia della gara di mercoledì contro il Milan valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La domanda ricorrente è la seguente: Osimhen ci sarà? Indicazioni da Castel Volturno. Il centravanti nigeriano non si è allenato in gruppo ma continua a lavorare a parte .

Napoli, come stanno gli attaccanti? Gli aggiornamenti

La buona notizia è la seguente: Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. Assente anche Simeone. L'argentino ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Emergenza parziale in vista del Milan. In attesa dei convocati e, ovviamente, delle parole di Spalletti, la cui conferenza è prevista per le ore 19.