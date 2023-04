Lobotka: "Utilizzeremo questa strategia per battere il Milan"

Nonostante l'emergenza in attacco, il Napoli ha comunque le idee chiare. Sa come battere il Milan nel doppio confronto valido per un posto tra le prime quattro di Champions League. In vista dell'andata dei quarti di finale ha parlato Stanislav Lobotka. Il regista di Spalletti è intervenuto all'Associated Press e ha svelato la strategia tattica per superare i rossoneri: "Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo".