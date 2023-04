"Quando il Napoli vincerà lo Scudetto farò uno spogliarello": ecco chi è l'attrice della promessa

Lo Scudetto del Napoli si avvicina. Molti volti noti stanno facendo promesse in vista del grande trionfo. L'ultima ad esprimersi è Serena Autieri. La nota attrice è pronta ad uno "strip-tease" per festeggiare il traguardo storico in campionato. "L'ho già detto a mio marito Enrico e a mia figlia Giulia: sappiate che io devo stare a Napoli qualche giorno prima - le sue parole riportate da Leggo -, e devo andare in giro avvolta nella bandiera, ai Quartieri, nel cuore di tutto, a piedi. Voglio mischiarmi alla città. Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease".