Osimhen lascia il ritiro, non convocato per la sfida con il Milan

Victor Osimhen, alla fine, non ce l'ha fatta. Non ci sarà domani in campo a San Siro contro il Milan. L'attaccante del Napoli, uno dei protagonisti più attesi del derby italiano per i quarti di finale Champions, salterà l'andata. Spalletti non lo inserirà nell'elenco dei convocati e lo aspetta per la gara di ritorno in programma esattamente tra una settimana al Maradona.