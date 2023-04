Spalletti: "Guardiola? Spero in un caffè turco", poi fa una scoperta...

Guardiola, Spalletti e le parole dette a distanza. Nuovo capitolo in conferenza stampa. Prima il tecnico spagnolo ironico che non parla più di Napoli , poi la risposta di Spalletti di martedì e, ora, ad Amazon Prime, nuovo aggiornamento, con le parole dell'allenatore del Napoli alla vigilia della sfida al Milan: "Se mi viene detto che Guardiola dice che possiamo vincere la Champions ha un sapore diverso. Spero di riderci sopra con lui davanti ad un caffè turco ". Spalletti, poi, sorride: "Finale ad Istanbul? Non lo sapevo...".

Spalletti e l'emergenza in attacco: le sue parole

Spalletti è tornato a parlare della sfida di Milano. In attacco c'è emergenza, con Osimhen e Simeone out c'è Raspadori disponibile, ma l'azzurro non ha i 90' nelle gambe: “Bisogna vedere se usare Raspadori, oppure ci sono 2-3 giocatori che possono giocare in quella posizione lì. Elmas, Kvara e Lozano hanno le caratteristiche per fare quel ruolo”.