Spalletti e il gesto scaramantico in Milan-Napoli: lo fa ogni volta che esce la palla

MILANO - In partite come Milan-Napoli, che mettono in palio una semifinale di Champions League, l'attenzione ai dettagli deve essere maniacale. Grinta, cuore, qualità e tecnica, serve tutto, ma non va dimenticata una buona dose di fortuna. E Spalletti, in questo senso, le prova tutte: durante i primi minuti della sfida di San Siro il tecnico azzurro ha baciato il pallone ogniqualvolta questo è uscito dal campo. Un gesto scaramantico a tutti gli effetti che però ha fatto il paio con un problema di natura tecnica: Spalletti non è riuscito a scrivere sulla lavagnetta perché la pioggia gli ha cancellato quello che appuntava.