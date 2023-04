Napoli, Di Lorenzo: "Fiduciosi per il ritorno. Speriamo torni Osimhen"

"Abbiamo fatto una buona partita, c'è fiducia per il ritorno". Queste le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo intervenuto a Prime Video per commentare la sconfitta col Milan. Il terzino è fiducioso in vista del ritorno di martedì al Maradona ma ammette che senza Osimhen è stata dura: "Venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Vediamo se per il ritorno tornerà qualcuno. Intanto abbiamo dimostrato che non siamo quelli del 4-0 di campionato".