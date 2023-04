Spalletti contro Di Canio in diretta tv: "Ma cosa stai dicendo?"

Post-partita piuttosto acceso. Luciano Spalletti, intervenuto a Sky al termine di Milan-Napoli, non ha apprezzato un commento da parte di Paolo Di Canio, che era presente in studio, e gliel'ha fatto notare subito. "Ma cosa stai dicendo?" le parole dell'allenatore azzurro rivolgendosi all'ex attaccante della Lazio. Il riferimento era al mancato giallo per Rafa Leao dopo che il portoghese ha rotto la bandierina con un calcio.

Di Canio, Spalletti e il loro confronto nel post-gara

Di Canio aveva chiesto a Spalletti un commento sulla reazione di Kim, ammonito e diffidato e dunque out per il ritorno, e l'allenatore azzurro ha risposto facendo riferimento all'episodio dei primi minuti col mancato giallo per l'esterno di Pioli: "Guardiamo l’ammonizione di Zielinski e quella che non ha dato a Krunic. Parliamo della bandierina, non c’è gesto più eclatante di questo. Ai bambini del mondo diciamo di andare a prendere a calci tutto ciò che c’è intorno al campo perché tanto non succede niente?". Un botta e risposta acceso che ha animato il dopo partita.