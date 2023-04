Frasi contro Rosetti: netta presa di posizione del Napoli

Decisamente infuocato il post gara di Milan-Napoli. In zona mista molti giornalisti napoletani hanno criticato il presidente della Commissione Arbitri della UEFA, Roberto Rosetti, rivolgendogli frasi dure in riferimento all'arbitraggio di Kovacs con alcune decisioni errate (come il rosso ad Anguissa come abbiamo sottolineato nella nostra moviola).