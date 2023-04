Una questione di cuore

Prima che sia troppo tardi, in questa vigilia in cui la Storia non è retorica a tanto al chilo, forse conviene a chiunque sbarazzarsi del proprio ego sproporzionato, sistemarlo a bordo campo, possibilmente non distante dalla passione, e starsene semplicemente un’ora e mezza a credere che non esistano limiti facendosi cullare dalla colonna sonora dello stadio. Napoli-Milan sarà lo spartiacque d’un destino che non può essere abbandonato a ritorsioni dell’anima o ad un mal di pancia di facciata, sarà una serata da attraversare lasciandosi guidare dal richiamo di sentimenti ch’esistono e non possono essere ovviamente mortificati da alcuna forma di baratto, un tempo mai vissuto prima che non può essere mortificato proprio adesso, sulla soglia del più gioioso dei sogni, dal gelo e in quel clima da “tutti contro tutti” che Spalletti ha frontalmente affrontato con fierezza e mettendoci pure stavolta la faccia. A pensarci bene, sarebbe persino irritante - in un frammento così emozionante per il calcio e per Napoli - starsene eventualmente lì a far la cronistoria di questa spaccatura, andarne a ricercare i motivi o invocare proprio ora, mentre quasi ci si sta per immergere nella notte della verità, un confronto che incida a futura memoria.