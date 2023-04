Napoli, diretta Spalletti: segui la conferenza stampa e le parole LIVE

NAPOLI - Dopo il ko incassato a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di Champions League e in attesa del secondo round in programma la settimana prossima al 'Maradona', il Napoli si prepara ad ospitare il Verona nel match della 30ª giornata di Serie A in calendario domani (sabato 15 aprile). Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa (inizio ore 15) Luciano Spalletti , tecnico degli azzurri capolista. Rivivi la diretta e leggi le ultime notizie in vista del match...

16:20

Verona, tabù trasferta

Il Verona non ha vinto nessuna delle ultime 15 trasferte (6N, 9P) di Serie A; i gialloblù non restano per più gare esterne consecutive senza successi dal 2016 (17 in quel caso).

16:03

'Spauracchio' Lasagna per il Napoli

Kevin Lasagna ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (quattro anche contro il Benevento); l’attaccante del Verona è andato a bersaglio contro i partenopei nella gara di andata, e l’avversaria di giornata potrebbe diventare la quinta squadra contro cui trova il gol in entrambe le sfide stagionali (Crotone 2017/18, Benevento 2017/18, Genoa 2019/20 e Cagliari 2020/21).

15:48

Maradona Jr attacca il milanista Theo

In attesa della sfida Napoli-Verona di campionato in programma domani non si spengono le polemiche relative al match perso dagli azzurri a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di Champions League. A riaccenderle è Maradona Jr, che ha lanciato una 'frecciata' al milanista Theo Hernandez... (LEGGI TUTTO)

15:35

Napoli-Verona, i precedenti

Sfida numero 60 in Serie A tra Napoli e Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti; i partenopei hanno battuto i veneti nelle ultime due sfide in ordine di tempo, dopo che avevano raccolto due pareggi e subito una sconfitta nelle precedenti tre.

15:26

Spalletti: "Forse Kvara in panchina"

Spalletti risponde poi a una domanda su Kvaratskhelia: "Davanti gioca centravanti Raspadori con Osimhen in panchina, dove forse potrebbe sedersi anche Kvaratskhelia che potremmo far riposare un po'. DI Lorenzo e Lobotka? Tra i due forse ha più bisogno di riposare il secondo". Terminata la conferenza stampa del tecnico del Napoli alla vigilia della sfida contro il Verona.

15:24

Spalletti: "Le ultime chiavi del mazzo..."

Spalletti ha parlato poi delle condizioni di Raspadori: "Non era al top ma ci ha dato la disponibilità per entrare nel finale col Milan. Non ha i 90' nelle gambe e vedremo domani, quando potrebbe esserci bisogno di far giocare uno spezzone a Osimhen". Così a una domanda sulle 'Sliding Doors' di questo finale di stagione: "Di solito sono le ultime chiavi del mazzo ad aprire le porte, anche alla fine si possono risolvere le situazioni".

15:20

Spalletti: "Col Milan tutto può succedere"

Spalletti carica la squadra pensando anche alla Champions: "Dobbiamo affrontare il Verona tenendo a mente la foto di quello che ci aspetta, possiamo avvicinarci ancora di più allo scudetto e poi pensare al Milan. Delle quattro sfide di Champions la nostra è l'unica rimasta in bilico e sono sicuro che se i ragazzi ripeteranno la prestazione di San Siro contro il Milan tutto può succedere. Anguissa e Kim saranno squalificati ma io conosco la mia squadra e so che tireranno fuori una grande prestazione, siamo sicuri che andremo a giocarci le nostre chance".

15:15

Spalletti: "Tanti motivi per battere il Verona"

Come si fa ad affrontare il Verona senza pensare al Milan? Spalletti risponde così: "Per lo scudetto mancano ancora dei punti e vogliamo conquistarli, senza contare che battere il Verona sarebbe il modo migliore per presentari al ritorno contro il Milan. Non dimentichiamoci poi che quando sono arrivato io Napoli-Verona faceva pensare uno dei punti più bassi della storia recente e ora invece può rappresentare il punto più alto. Ci sono tanti motivi per voler battere il Verona, sarà una gara insidiosa ma le nostre motivazioni saranno più forti".

15:11

Spalletti: "Ai tifosi dico che..."

Spalletti torna poi sull'appello lanciato ai tifosi, che nell'ultimo match di campionato perso contro il Milan in campionato erano rimasti in silenzio al Maradona: "Io non voglio entrare nei contrasti che ci sono né mettermi contro i tifosi, ma ora è il momento di restare compatti per amore di Napoli e del Napoli. È impensabile in questo momento non avere il sostegno del nostro pubblico ora che dopo tantissimi anni abbiamo lo scudetto lì a portata di mano e altri traguardi da raggiungere. È il momento in cui bisogna perdersi nell'amore per il Napoli".

15:08

Spalletti: "Il Napoli non è nervoso"

Spalletti respinge poi le accuse di chi ha visto un Napoli troppo nervoso contro il Milan: "Io sottolinerei più la lucidità di una squadra che era all'esordio nei quarti, che anche in dieci è stata pericolosa e ha cercato di andarsi a riprendere conpersonalità quelle cose che ci erano state tolte senza che avessimo fatto nulla per farcele togliere".

15:06

Spalletti: "Qualcosa cambierò"

Così risponde Spalletti a una domanda sul possibile turnover: "Qualcuno cambierò, perché c'è da recuperare anche dalle energie spese anche a livello mentale contro il Milan. QUalcuno però resterà, tipo Kim che sarà squalificato".

15:04

Spalletti: "Osimhen convocato"

È arrivato Luciano Spalletti in sala stampa a Castel Volturno e inizia la conferenza stampa, con la prima domanda subito sulle condizioni di Osimhen: "Le sue condizioni sono buone - ha detto il tecnico -, abbiamo fatto una riunione con i medici e abbiamo deciso di convocarlo per la partita di domani contro il Verona. È chiaro poi che l'obiettivo è arrivare al meglio al ritorno di Champions col Milan".

14:55

Osimhen al Bayern? La risposta di Tuchel

Tra le varie voci di mercato che riguardano Osimhen c'è quella che lo vuole nel mirino del Bayern Monaco. E di questa ipotesi ha parlato il tecnico dei bavaresi Tuchel... (LEGGI TUTTO)

14:42

Napoli-Verona, le probabili formazioni

Dubbi di formazione per Luciano Spalletti, che dopo il ko a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di Champions League affronterà la sfida di campionato di domani (sabato 15 aprile) contro il Verona facendo qualche calcolo in vista del ritorno cotro il Diavolo al Maradona la settimana prossima, quando mancheranno per squalifica Kim e Anguissa. Le probabili formazioni (LEGGI TUTTO)