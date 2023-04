Il Napoli lavora per la pace con i tifosi

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - È con i dettagli che si allestisce un sogno: e adesso che si può credere d’esserci in prossimità, non vicini ma neppure lontani, conviene studiarle tutte per non doversi poi tormentare con i rimpianti. Mentre Milan-Napoli sta per finire e Napoli-Milan è praticamente cominciata, Luciano Spalletti dà ulteriore ampiezza al proprio ruolo, smette la tuta d’allenatore, si infila un abito d’ordinanza e come un totem, un guru o semplicemente un buon padre di famiglia, prende la diplomazia e la soffoca con la sincerità, la più cruda ch’esista: «Sapeste come mi è dispiaciuto vedere il nostro stadio in quella maniera contro il Milan, in campionato: e lo dico al di là del risultato. Non potete immaginarlo».

Attesa Per non sentirsi ancora e di nuovo su Scherzi a Parte, per non ritrovarsi immalinconito da certe scene surreali, per giocarsela almeno alla pari - un San Siro per il Milan, un Maradona per lui - nell’istante in cui bisogna guardare avanti e utilizzare persino le “marcature preventive”, Luciano Spalletti fa quello che pochi altri si sarebbero concessi, prende il coraggio e lo lancia (quasi) brutalmente nel silenzio assordante di quella sera, domenica 2 aprile, che non potrà riproporsi martredì 18 aprile. «Stiamo vincendo il campionato dopo 33 anni, giocavamo una partita fondamentale e vedere un tutti contro tutti è stata una cosa che non riuscirò mai a capire e che mi porterò sempre dentro. Ma se al ritorno dei quarti succede la stessa cosa prendo e vado a casa, lascio la panchina». Le parole non le porta via il vento, stavolta, e semmai sono come pietre scagliate in quell’atmosfera greve dalla quale il Napoli è stato costretto a sfuggire mestamente.

Storia Ma stavolta, cioé la prossima, è un’altra Storia, anzi è la Storia, che in realtà è già stata scritta ma che può essere arricchita e che Spalletti vuole afferrare. «I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e abbiamo giocato in un clima assurdo, siamo stati presi in ostaggio». Ostaggio di quel freddo nell’anima, di quel silenzio, di quella contestazione, di quelle ritorsioni, di quel tempo sprecato a farsi del male da soli: e ora non potrà succedere, meglio dirselo subito, perché altrimenti ci sarebbe da rimettersi in discussione, pure brutalmente, senza se e senza ma. La pace di ADL E’ stato un segnale, quello, l’ha lanciato Spalletti ma lo ha raccolto De Laurentiis, che al mattino di un giovedì pigro, perché le sconfitte fanno male e quelle immeritate di più, s’è trovato al centro di uno di quei casi moderni che i social amplificano: telefonata di un tifoso, una frase che avvia una chiacchierata, e la registrazione che dopo un po’ gira ovunque, su internet, sui social, su queste diavolerie che fanno da amplificatori: «Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, mica tre. Siamo una signora squadra. Però ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo». Per dimenticare Milano e anche Kovacs, l’arbitro, che dentro un’allusione di AdL sembra di intravedere («questo è il calcio e questa è l’Uefa, noi siamo contro l’Uefa e contro la Fifa e quindi è giusto anche»), per fronteggiare un quarto di finale andando oltre tutto quello ch’è successo, per pensare che quel margine, sottile o ampio poi si vedrà, debba essere sfruttato, ma spargendo calore. Perché il prossimo Napoli-Milan sa di semifinale di Champions e non si può oltraggiare la Storia, ma neanche il buon senso.

